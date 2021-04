Global Dichloromethane (DCM) Market Size, Share, Value, and Competitive Landscape 2020-2021

Summary

The global Dichloromethane (DCM) market will reach Million USD in 2020 with CAGR % 2020-2025. The main contents of the report including:

Global market size and forecast

Regional market size, production data and export & import

Key manufacturers profile, products & services, sales data of business

Global market size by Major End-Use

Global market size by Major Type

Key manufacturers are included based on company profile, sales data and product specifications etc.:

Dow Chemical(US)

AkzoNobel(NL)

Ineos(CH)

AGC(JP)

Solvay(BE)

Occidental Chemical(US)

Kem One(FR)

Tokuyama(JP)

Ercros(ES)

Shin-Etsu Chemical(JP)

Gujarat Alkalies(IN)

Juhua Group(CN)

Dongyue Group(CN)

Luxi Group(CN)

Acros Organics(BE)

Spectru Mchemical(US)

Iris Biotech GmbH(DE)

Lee & Man Chemical(HK)

SEKAB(SE)

Renewable Energy Group(US)

UOP(US)

Neste Oil(FI)

Valero Energy(US)

Abengoa Bioenergy(ES)

Pacific Ethanol(US)

BP(UK)

Cargill(US)

ADM(US)

DuPont(US)

Algenol(US)

Major applications as follows:

Adhesives and Glues

Pharmaceutical Industry

Electronics industry

Metal Cleaning

Others

Major Type as follows:

99.9%

Regional market size, production data and export & import:

Asia-Pacific

North America

Europe

South America

Middle East & Africa

Table of Content

1 Global Market Overview

1.1 Scope of Statistics

1.1.1 Scope of Products

1.1.2 Scope of Manufacturers

1.1.3 Scope of End-Use

1.1.4 Scope of Product Type

1.1.5 Scope of Regions/Countries

1.2 Global Market Size

Fig Global Dichloromethane (DCM) Market Size and CAGR 2015-2019 (Million USD)

Fig Global Dichloromethane (DCM) Market Size and CAGR 2015-2019 (Volume)

Fig Global Dichloromethane (DCM) Market Forecast and CAGR 2020-2025 (Million USD)

Fig Global Dichloromethane (DCM) Market Forecast and CAGR 2020-2025 (Volume)

2 Regional Market

2.1 Regional Sales

Tab Regional Sales Revenue 2015-2019 (Million USD)

Tab Regional Sales Volume 2015-2019 (Volume)

2.2 Regional Demand

Tab Regional Demand and CAGR List 2015-2019 (Million USD)

Tab Regional Demand and CAGR List 2015-2019 (Volume)

….. continued

